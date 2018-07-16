В Мурманске произошло задымление ТЦ «Волна»

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В кафе, которое расположено в ТЦ «Волна», произошло возгорание еды, которое привело к сильному задымлению. Справиться с огнем удалось при помощи подручных средств, но дым распространился на большую территорию, что привело многих посетителей в шок.

Вчера, 15 июля на телефон мурманского МЧС в 12:10 поступило сообщение о том, что в торговом центре «Волна» произошло возгорание и довольно большая территория заведения была задымлена. На место инцидента прибыли специальные службы.

После трагедии, которая произошла в Кемерово в ТЦ «Зимняя вишня», люди стали гораздо бдительнее и следят за различными нестандартными ситуациями, которые происходят в общественных местах. Некоторые люди даже с опаской стали посещать торговые центры, а на самые незначительные признаки пожара реагируют достаточно чутко.

Известно, что всего несколько месяцев назад в Мурманске произошло возгорание мусора неподалеку «Северного нагорного», прохожие моментально вызвали пожарных, а до их приезда стали сами тушить огонь. Такая бдительность только положительно влияет на ситуацию.

В воскресенье в одном из кафе ТЦ «Волна» по непонятным причина произошло возгорание еды, что привело к сильному задымлению не только помещения заведения питания, но и прилежащей территории. До приезда специалистов, посетители сами при помощи подручных средств потушили огонь.