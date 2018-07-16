Житель Черемхово едва не убил грудного ребенка

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Жизнь новорожденного была спасена полицейскими.

Житель города Черемхово Иркутской области едва не убил грудного ребенка. Во сне мужчина, сам того не почувствовав, придавил ребенка. На плач ребенка отреагировал небезразличный сосед, который сообщил о своем предположении сотрудникам полиции. Когда наряд ППС прибыл на место, ребенок плакал и дальше, но никто не открывал дверь. Затем прибыла следственно-оперативная группа и МЧС, которые обнаружили спящего мужчину, придавившего собственного ребенка.

Ребенок остался жив благодаря сотруднику полиции, которая оказала первую медпомощь младенцу. Сейчас с ребенком все в порядке, риска для жизни больше нет.