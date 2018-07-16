Астраханский "Магнит" травит детей просроченными соками

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Покупка сока в супермаркете могла закончиться летальным исходом.

Астраханский "Магнит" травит детей просроченным соками. На этот раз в центре внимания оказался сок «Агуша» российского производства. Как рассказывает покупатель магазина, сок был приобретен для 3-летней дочки, которая, отхлебнув раз из упаковки, отказалась пить сок, ссылаясь на то, что он «плохой». Отец девочки решил проверить, в чем дело, и разрезал упаковку. Увиденное шокировало всю семью – в пакете сока плавала зеленая плесень.

По словам мужчины, все внутренние стенки детского напитка были покрыты колониями грибов, хотя срок годности истекал в 2019 году. Родители решили не рисковать здоровьем ребенка и промыли желудок дочери. Сейчас с девочкой все нормально. Но отец утверждает, что это дело так не оставит и будет писать заявление-претензию в фирму «Агуша».