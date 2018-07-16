В Новочеркасске живодеры повесили истерзанную собаку на воротах

Сегодня, 07:18

В Ростовской области прогремел резонансный случай, который напугал местных жителей.

В Новочеркасске 15 июля на пересечении Пушкинской и Дубровского улиц нашли истерзанную собаку. Живодеры, как оказалось, оставили бедного пса висеть на воротах одного из частных домов.

Житель казачьей столицы, который и обнаружил замученное животное, рассказывает, что нашел ужасную «находку» во время того, как возвращался домой со смены. Никого, по словам мужчины, вокруг не было, а хозяева дома, на воротах которых была повешена собака, мирно спали. Очевидец предполагает, что в таком состоянии животное провело много времени.

Местные жители считают, что это могут быть проделки секты. Но пока виновных в ужасном преступлении не найдено.