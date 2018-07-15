Под Саратовом в детском лагере отравились 18 детей

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Массовые отравления детей подтверждают, что они в России не редкость.

Что происходит в местах летнего отдыха для молодёжи, нельзя назвать иначе, чем разгильдяйством. В этот раз 18 детей отравились в детском лагере под Саратовом.

Региональный Минздрав отреагировал оперативно. Были обследованы 133 ребёнка. Кишечная инфекция найдена у 18 детей.

Она была в лёгкой стадии. Всё ограничилось амбулаторным лечением. Госпитализации не потребовалось никому из детей, отравившихся под Саратовом.

Что стало причиной отравления, и последуют ли оргвыводы для руководства лагеря «Восход», не известно.