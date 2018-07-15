Десять человек погибли в результате теракта в Кабуле

Сегодня, 18:11

Террорист атаковал вход в здание Министерства восстановления и развития сельских районов в районе Даруламан Афганистана.

Сегодня в Кабуле террорист взорвал наполненный взрывчатым веществом жилет около ворот в ведомство. Время было выбрано не случайно: взрыв прогремел около 16:30, когда все сотрудники учреждения расходились по домам после окончания рабочего дня. В результате теракта погибли десять человек, различные травмы получили еще минимум 40, среди пострадавших есть мирные и военнослужащие. Среди раненых оказались два гражданина Франции.

Сотрудник министерства уверен, что целью были работники организации, в то время как очевидцы указали на автомобиль с иностранцами, как на главный объект атаки. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, медицинские работники и спасатели. Ответственный в происшествии пока не назван.