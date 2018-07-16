Необычная находка - «следы лося» оказалась в руках украинских пограничников

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14 июля офицер Луцкого погранотряда во время несения службы по охране государственной границы обнаружил в траве пластиковый пакет.

Необычная находка была тщательно замаскирована в траве. Открыв пакет, пограничник был немало удивлен. В руках он держал симулятор лосиных следов. Не вызывает сомнения, что такие приспособления используются нарушителями для незаконного пересечения пограничной линии.

Так называемые «следы лося» должны водить в заблуждение украинских пограничников. Хозяина находки разыскивают. Сотрудники Госпогранслужбы отмечают, что контрабандисты через границу с Польшей пробуют доставить товар квадрокоптерами, лодками или вброд через реку, которая разделяет страны на этом участке.

Особенно у конрабандистов, поставляющих товар в страны Евросоюза, очень популярен табак. Его прячут в самых необычных местах под обшивкой автомобилей, в угле, рулонах бумаги, лесоматериалах, сале и даже в игрушках