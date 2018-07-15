В Петербурге от прокатного автомобиля остался только остов

Сегодня, 16:36

В каршеринговом автомобиле марки «Смарт» выгорели все сгораемые части.

Произошло это на 137 километре кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге. Автомобиль каршеринга "Ю-драйв" вспыхнул между Левашовским и Приморским шоссе. Водители проезжавших мимо машин останавливались и пытались помочь затушить пожар. Но огонь был таким сильным, что на глазах у очевидцев от автомобиля взятого на прокат остался обуглившийся остов.

Мужчина, который ехал в сгоревшем автомобиле рассказал, что все произошло внезапно: «Похоже, замыкание в проводке, потому что загорелся салон, через минуту хлопнул бензобак». Пострадавший решил, что больше услугами этого сервиса по прокату машин он не станет.

Автомобиль загорелся в 12-47, а в 13-26 пожарные потушили пламя. В тушении принимали участие 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

За повреждение прокатного автомобиля по вине арендатора сервис требует возмещение нанесенного ущерба в полном объеме и штраф в сумме 150 тысяч рублей. Признают ли водителя находившегося за рулем виновным, предстоит расследовать.