Любитель раритетного оружия подорвал знакомого в Гатчинском районе

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Пострадавший мужчина госпитализирован. Из дома хулигана изъяли мини-арсенал - пулемет «Максим», гранату и патроны.

В ночь на 15 июля около 01:00 в Гатчинском районе злоумышленник бросил под ноги знакомого неустановленный предмет. К частному дому в Большое Ондрово, где прогремел взрыв, вызвали полицейских. Пострадавшего 46-летнего уроженца Войсковицы доставили в районную больницу, где он дал показания. С его слов известно, что злоумышленник подорвал близ него предмет, похожий на светошумовую гранату.

На месте происшествия был задержан 42-летний подозреваемый. В его доме в деревне Большое Ондрово сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие времен Великой Отечественной войны: гранату РГО, 33 патрона калибра 7,62 мм, 69 патронов к пистолету ТТ и пулемет «Максим». Причины, по которым любитель раритетного оружия едва не лишил жизни другого мужчину, не установлены.