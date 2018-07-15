В Оренбурге водителя придавил грузовик

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Домкрат подвел автолюбителя.

О происшествии на проезде Автоматики в городе Оренбурге написали очевидцы в соцсетях. Подробности пока достоверно неизвестны, но согласно предварительным данным, водитель пытался заменить колесо на своем автомобиле. В то время, когда мужчина уже оказался под машиной, подъемный механизм сорвался и многотонный грузовик придавил водителя. Освободиться самостоятельно у пострадавшего не получилось. Свидетели чрезвычайного происшествия вызвали отряд спасателей и скорую помощь.