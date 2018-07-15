Двухлетний малыш получил отравление жидкостью для розжига угля в Петербурге

Сегодня, 15:00

Рано утром в субботу, 14 июля в больницу №5 им. Н.Ф. Филатова Кировского района поступил малыш, в состоянии тяжелого отравления.

Его родители рассказали, что накануне вечером ребенок выпил жидкость для розжига угля. Однако, в медицинское учреждение они обращаться не стали, в надежде, что смогут самостоятельно помочь ребенку. Только утром в субботу, когда состояние ребенка ухудшилось, несмотря на меры, которые были предприняты, родственники вызвали скорую помощь.

В клинике у ребенка диагностировали тяжелое отравление, острый гастроэнтерит, воспаление желудка и кишечника. Врачи предпринимают все меры для того, чтобы облегчить состояние мальчика, а в последствии выписать его совершенно здоровым.

Как случилось, что сын остался без присмотра родителей и выпил ядовитую жидкость для розжига угля, и почему они сразу не обратились за помощью к медикам, проводит расследование полиция Кировского района в Петербурге. Пока двухлетний малыш находится на лечении в стационаре.