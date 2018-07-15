В Петербурге голые любовники использовали «пробку» для плотских утех

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Они высунулись из автомобильного люка, не стесняясь других. Напротив было монастырское подворье.

Токсовское шоссе в Петербурге вчера вечером встало в плотной пробке. Молодые люди, ехавшие в Mercedes, решили не тратить время даром и использовать его для плотских утех.

Были они голыми до того или нет, неизвестно, но в автомобильном люке они появились именно в таком виде. После этого, не обращая внимание на окружающих, они занялись интимом.

Прямо напротив находился Иоанновский женский монастырь. Любителей публичного секса это также нимало не смутило. Своё действо они сопровождали неприличными жестами в сторону автомобилистов, стоящих рядом. Очевидцы сообщают, что в салоне авто находился ещё и водитель. Тот был одет.

Ряду пользователей Сети этот инцидент понравился. Однако, большинство в Петербурге отнеслось с резким неодобрением, сочтя это хулиганством. Тем более, совершённым открыто и в общественном месте.

Некоторым показалось, что дама занимается «этими делами» очень профессионально.

Заинтересуется ли полиция этим случаем, пока неизвестно.