В Ростовской области молния убила беременную женщину

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Трагедия случилась в минувшую субботу, когда в городе Шахты бушевала стихия с мощным ливнем и грозой. Правоохранители проводят проверку обстоятельств инцидента.

В Ростовской области молния убила беременную 25-летнюю женщину, которая в числе нескольких прохожих, застигнутых грозой, спряталась под высокой акацией возле местного супермаркета. Как сообщают в социальных сетях очевидцы происшествия, молния ударила в дерево, после чего пять человек, стоявших под ним, упали на асфальт. Прибывшие по вызову бригады скорой помощи констатировали смерть женщины. Четверо пострадавших до сих пор находятся в реанимационном отделении.

Трагедии можно было бы избежать, если бы люди знали, что во время грозы смертельно опасно стоять под высокими деревьями, которые наиболее часто подвергаются разрядам молний. Следственный комитет проводит необходимую проверку, однако, с большой долей вероятности речь идет о несчастном случае. Сотрудники МЧС предупреждают, что при грозах необходимо прятаться в зданиях, которые снабжены молниеотводами. Не рекомендуется также пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами.