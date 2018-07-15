Нападение случилось в общественном транспорте, пострадавшая получила увечье.
В Екатеринбурге пьяные пассажиры троллейбуса сломали нос девушке, пытавшейся их вразумить.
Инцидент случился вечером 14 июля. Троллейбус двигался по маршруту №3. На «Фрезеровщиках» в него вошли двое сильно пьяных мужчин. На вид им было лет 28 – 35.
Они сразу же стали демонстрировать неадекватное поведение. Начали они с грубого обращения с кондуктором. Молодая девушка попросила их быть повежливее.
В ответ получила нецензурную брань и удар по лицу, следствием чего стало рассечение и перелом носа.
Салон был полный. Ни один из мужчин, ехавших в троллейбусе, не пришёл девушке на помощь.
Как они чувствовали себя после этого, сказать трудно. Одно несомненно, в Екатеринбурге, как и по всей России, стало намного больше безразличных или «напуганных» людей.
В СССР умели бороться с хулиганами в общественном транспорте. Там над кабиной водителя автобуса или троллейбуса устанавливалась «мигалка». Он включал её при возникновении в салоне нештатной ситуации.
Увидевший этот сигнал патруль правоохранителей прибывал на помощь и забирал нарушителей.
Сейчас общественный транспорт оборудуют видеокамерами. Девушке желают обратиться в полицию, чтобы та нашла негодяев.