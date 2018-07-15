В подмосковной электричке «пьяный пикапер» вступил в конфликт с полицией

Сегодня, 11:15

Пьяный мужчина получил отказ у женщин, из-за чего стал слишком злым, и его пришлось усмирить полицейским.

В электричке Подмосковья было и так горячо, а пьяный мужчина лишь сделал поездку ещё более жаркой. Как сообщают очевидцы, он стал приставать к женщинам. Получив неоднократный отказ, «московский пикапер» стал ругаться матом по всему вагону, создавая конфликтную ситуацию. Пассажиры вызвали сотрудников полиции. Двое молодых правоохранителей попытались усмирить пьяного дебошира. На это им потребовалось несколько минут, после чего на последующей остановке его отвели в управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент был запечатлён на камеру. На кадрах видео можно заметить, что пассажиры особо никак не реагировали на происходящее, словно такое в вагонах московских электропоездов видят очень часто.