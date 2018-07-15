Паук-убийца на детском самокате: По Волгограду разъезжал каракурт

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Смерть могла поджидать в Тракторозаводском районе. Причём неожиданная и вполне реальная.

На детском самокате, «припаркованном» в подъезде жилого дома, был обнаружен паук-убийца. Не исключено, что каракурт целый день разъезжал на нём по Волгограду вместе с ребёнком.

Фото уже в Сети. Мнения ознакомившихся со снимком разделились. Одни предложили немедленно сжечь паука, другие за него заступились. Есть и те, которые «юморят» по этому поводу.

Юмористы предполагают, что, если так пойдёт и дальше, то этот каракурт вскорости освоит и велосипед. С помощью него он сможет передвигаться по Волгограду намного быстрей.

Испугавшиеся считают, что паук-убийца должен уничтожаться всеми доступными способами. Некоторые договорились до предложения сжечь этот самокат.

Однако, каракурт получил и множество защитников, считающих его прекрасным насекомым. Основная его пища – комарики и клещи. Если уж мы совместно проживаем на этой планете, тут ничего не поделаешь.

При этом, люди представляют для него не меньшую опасность, чем он для них. А детям нужно просто объяснять, что к подобной живности стоит проявлять осторожность и, ни в коем случае, не трогать её. Мир, в свою очередь, ответит на любовь – любовью.