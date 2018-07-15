В Краснодаре мужчина молился на проливной дождь

Сегодня, 10:14

Из-за отключения горячей воды в ряде районов жители Краснодара были без неё в течение целой недели.

В итоге во время проливного дождя люди так обрадовались, что стали даже молиться. В Сети появился ролик, как некий мужчина вышел из авто и стоял, счастливо улыбаясь тому, что его одежда намокает. Некоторые жители Краснодара попросили рассказать, где сильнее всего лило – чтобы побывать там.

Те, у кого не было и капли, поинтересовались, как же им вызывать дождь, в какие бубны бить. Некоторые, впрочем, не нашли в такой погоде ничего хорошего – хоть и появилась влага, зато это принесло и сильную бурю, в результате чего у отдельных горожан временно выключилось электричество. Однако сам факт дождя в Краснодаре жителей всё равно порадовал – невыносимая жара держалась длительное время, и никакие способы освежиться не помогали.