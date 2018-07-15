В Бодайбо неизвестные отравили крысиным ядом находящихся в питомнике собак

Вчера, 23:30

Те только-только начали доверять людям. Среди них было 7 щенков.

Человеческая жестокость по отношению к братьям нашим меньшим не знает границ. В Бодайбо неизвестные, пользуясь крысиным ядом, потравили содержащихся в питомнике собак.

Волонтёры Бодайбо в ужасе от такого зверства. Они содержали бездомных собак, для чего арендовали специальное место. Там было 15 животных.

Неизвестные проникли на частную территорию и разбросали отраву. 13 собак уже скончались. Перед этим несчастные животные испытывали страшные мучения.

У них произошли кровоизлияния во внутренние органы, из пасти шла пена. Собак трясли постоянные судороги.

Зоозащитники возмущены, за что такая смерть бедным животным. Они и так в своей жизни не видели ничего хорошего. Только-только стали доверять людям, а те им показали, что делать этого не стоит. Особенно больно было смотреть на мучения семерых щенков.

Трупы собак отвезли на ветстанцию Бодайбо. Там ветеринары предположили, что злоумышленники пользовались крысиным ядом.

Волонтёры Бодайбо написали заявление правоохранителям и очень надеются, что те найдут жестоких преступников.