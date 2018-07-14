В Ростове мужчина отправил девушку в нокаут на глазах у прохожих

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Девушка мгновенно отключилась, а подруга попыталась защитить ее от дальнейших нападок.

В Ростове утром 14 июля на проспекте Буденновском между двумя девушками разгорелся конфликт и они начали практически заниматься рукоприкладством прямо на улице на глазах у прохожих. Вокруг девушек собралось несколько наблюдателей. Один из них подошел к девушкам и в результате конфликта с ними ударил одну из девушек так, что та сразу отключилась. Ее подруга сразу же бросилась на злоумышленника и попыталась его ударить, при этом не скупясь на множество грубых и нецензурных слов.

Возможно, мужчина не отправил и вторую девушку в нокаут только потому, что на проспекте стало собираться больше людей. Он спешно покинул место происшествия. Предположительно, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения и начали ссориться, а мужчина, ударивший одну из них, мгновенно помирил конфликтующие стороны.

Ранее сообщалось, что на том же проспекте Буденновском один из прибывших иностранцев попытался прогуляться по Ростову голышом.