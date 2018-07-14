В Ленобласти мужчину с ожогами срочно госпитализировали вертолётом

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У 31-летнего местного жителя диагностировали поражение 45% поверхности тела.

В Ленобласти срочно госпитализировали вертолётом в ожоговый центр в Токсово пациента в тяжёлом состоянии. Мужчину с ожогами 45% поверхности тела доставили силами Национальной службы санитарной авиации из Волосово. 31-летний местный житель получил ожоговый шок. У него было выявлено поражение груди, живота, спины, конечностей и бёдер. Обстоятельства получения ожогов не известно. Инцидент произошёл в пятницу, 13 июля. В настоящее время за жизнь пациента продолжают бороться врачи. Также известно, что в тот же день санавиация из Выборга доставила в Санкт-Петербург 63-летнего мужчину с ишемической болезнью сердца. Незадолго до этого он повторно перенес инфаркт миокарда.

Ранее мы писали, что актриса Марианна Рубинчик с ожогами 51% тела попала в реанимацию. Знаменитость уснула с сигаретой в руке. Происшествие имело место быть в Ленинском районе Подмосковья, где у звезды находится дача.