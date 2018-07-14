Под Нижним Новгородом спасли сбитую машиной ушастую сову

Сегодня, 21:08

Люди идут на помощь беспомощным животным. Иногда у них получается их спасать.

Под Нижним Новгородом случилось подтверждение этого. Там люди спасли ушастую сову, сбитую машиной и не остановившуюся, чтобы помочь раненой птице.

Происшествие случилось на трассе рядом с посёлком Семёново. Когда проходящие рядом местные жители увидели сбитую ушастую сову, то пришли ей на помощь.

Они не стали заниматься оказанием самостоятельной, любительской помощи птице. Люди сообщили о находке в региональный комитет госохотнадзора.

Специалисты, осмотрев раненую ушастую сову, обнаружили, что у неё повреждено крыло. Птице была оказана необходимая помощь.

Сообщение сделано пресс-службой регионального комитета госохотнадзора.

Отмечается, что эта порода сов, после того, как наступают сумерки, активно вылетает к обочинам автодорог. Там им легче выслеживать мышей. В то же время, яркий свет фар автомобилей полностью дезориентирует ушастую сову.

Также представители ведомства отметили, не стоит оказывать диким животным самостоятельную помощь. Это может стать опасным, как для них, так и для добровольных спасателей.

Помимо того, законодательство РФ запрещает изъятие диких животных из среды их естественного обитания.