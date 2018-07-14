У воспитателя детского сада в Ивановской области обнаружен туберкулез

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Из-за халатности при наборе сотрудников могли пострадать маленькие дети.

Сообщается, что в Ивановской области у воспитателя Кинешемского детского сада было подозрение на туберкулез. 13 июля данная информация подтвердилась. Дети были переданы в руки родителям, а те проводят им комплексные анализы, чтобы не допустить развития заболевания в случае заражения. Воспитатель проработал в детском саду около полугода до того, как у него был обнаружен туберкулез. На данный момент педагог находится в руках у местных медиков на лечении.

Ранее в Иркутске из-за некомпетентности руководства детского сада на работу воспитателя взяли человека с туберкулезом, а также несколько детей из-за нарушения санитарных норм в заведении получили норовирусную инфекцию, а также была обнаружена синегнойная палочка. Заведующая детским садом, по мнению родителей, абсолютно не занималась обеспечением комфортных условий для детей и потому они требуют замены руководящего лица.