Сегодня, 20:00

Мундиаль –это не просто страсти. Это, порой, смертельные страсти. Люди во время просмотров матчей ЧМ убивают друг друга по всему миру.

Не стала исключением и Турция. Там скончался 57-летний украинец, сильно побитый 30-летним россиянином. Это произошло при совместном просмотре матча Россия–Хорватия.

Украинец отдыхал в Турции, прибыв туда из Запорожья. При драке ему были нанесены тяжёлые травмы. Мужчина на протяжении недели пребывал в коме. Не приходя в сознание, он скончался.

По сообщению полиции Турции, после драки россиянин был оштрафован на 800 долларов и беспрепятственно уехал в Россию.

Россия в игре отыграла достойно все 120 минут. Немножко не повезло с пенальти. Один нереализованный одиннадцатиметровый привёл к тому, что в полуфинал прошла Хорватия, а не Россия.

После драки представители страховой компании отказались лечить и эвакуировать пострадавшего гражданина Украины. В его крови было 2,7 промилле алкоголя.

Затем удалось договориться. Украинца предполагалось доставить на родину 14 июля. Он не смог дожить до этого.