В новороссийских торговых точках обнаружена ядовитая рыба

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Рыба, лежащая на прилавках Кубани, была выращена неправильно и теперь представляет опасность.

Роспотребнадзор обнаружил в новороссийских торговых точках рыбу, содержание мышьяка в которых в 2,5 раза превышала норму. Согласно проведенной экспертизе, в пикше было 12,42 миллиграмма мышьяка на килограмм, а должно быть не более 5,0. Та ядовитая рыба, что была обнаружена, изъята из оборота. Опасная рыба была произведена на предприятии «Рыболовский колхоз „Андег“» в Серпухове (Подмосковье). Специалисты настоятельно просят сообщить в их ведомство, если на прилавках Кубани будет выставлена данная продукция.

Известно, что «Росконтроль» в мае 2018 года также нашел мышьяк в морепродуктах, на это раз это были креветки. Наличие других токсичных веществ также имеется, но в пределах установленной нормы. Концентрация мышьяка превышала норму в два раза. Владельцы крупных торговых точек пообещали разобраться в данном инциденте и не допускать больше подобных нарушений.