В Воронежской области 3-летняя девочка умерла, подавившись вишней

Сегодня, 05:15

Никто не смог помочь девочке и та задохнулась из-за ягоды, застрявшей у нее в горле.

В Воронежской области, по словам родителей девочки, семья находилась на каникулах, приехали в гости. Мама ребенка в тот день, 7 июля, мыла вишню и дала попробовать одну из них девочке. Та подавилась достаточно крупной ягодой, родители ничего не смогли сделать и вызвали скорую помощь. Однако, и она оказалась бессильна, 3-летняя девочка умерла, подавившись вишней.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранительные органы и проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства гибели ребенка.

Сообщается, что в Астрахани малыш погиб из-за черешневой косточки. Правоохранительные органы пытались выяснить, где же были родители в момент происшествия. Скорее всего, ребенок находился в одиночестве и никто не смог ему помочь.

Правоохранители призывают не оставлять своих детей без присмотра. Из-за халатности родителей, дети находятся в большой опасности. Ведь одна маленькая ошибка может стать причиной смерти малыша.