В Усинске 2-летний ребенок, которого сбила машина, впал в кому

Сегодня, 16:53

Малыш беспечно выбежал на дорогу и попал под колеса автомобиля.

ДТП произошло в пятницу, 13 июля. В Усинске 2-летний ребенок выбежал на проезжую часть и машина, которая в этот момент ехала по дороге, не сумела вовремя остановиться и сбила малыша. Мальчик получил многочисленные и серьезные травмы. По приезду в больницу он впал в кому.

Ранее сообщалось, что в Твери мусоровоз насмерть сбил пятилетнего мальчика. Данная трагедия не осталась без внимания СМИ и социальных сетей и множественные соболезнования были обращены к родителям ребенка.

Однако, стоит напомнить, что именно родители обязаны следить за своим чадом и на их плечах лежит ответственность за происшествия, случившиеся с их детьми. Правоохранительные органы убедительно просят контролировать своих детей на улице, не оставлять их одних, тем более в таком малолетнем возрасте. Не позволять им играть у дороги и, тем более, на дороге. Необходимо объяснить малышу, что проезжая часть - это опаснейшее место для маленького пешехода, ведь он почти незаметен на пути огромных, по сравнению с ним, машин.