В Воронеже пожар в кафе вызвало короткое замыкание

Сегодня, 17:09

Полыхнул кондиционер, находящийся под соломенной крышей кафе. Возгорание произошло в момент наплыва посетителей.

Это произошло в Воронеже, в кафе «Две хижины». Пожар, по мнению спасателей, вызвало короткое замыкание.

Инцидент в кафе произошёл вечером 13 июля, когда после рабочей недели там было немало гостей. К счастью, обошлось без жертв.

Пожарные сработали в Воронеже на редкость оперативно. Поступление вызова зафиксировано в 22:20, а в 22:40 всё уже было потушено.

Кафе находится на проспекте Патриотов. Очевидцы сообщали, что видели идущий от крыши дым. А вот открытый огонь замечен не был. Возможно, с ним удалось оперативно справиться.

Согласно поступившей информации, площадь возгорания – 5 м2.

Об ущербе, который пожар нанёс владельцам кафе, не сообщается. Как и о том, когда оно вновь станет доступно для посетителей.