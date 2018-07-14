В Новочеркасске умерла трёхлетняя девочка, подавившись мороженым

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Врачи сделали все от них зависящее, чтобы предотвратить ужасную трагедию, но спасти ребенка не смогли.

13 июля в Новочеркасске трёхлетняя девочка умерла, подавившись мороженным или каким-то другим замороженным десертом.

Девочка вместе с мамой находилась дома. Они только недавно вернулись из магазина и тут соседи, выбежавшие на крики родителей, увидели суету вокруг малышки, которая лежала без сознания.

Прибывшие медики скорой помощи делали всё возможное и на месте и по дороге в детскую больницу, но реанимировать девочку не смогли, не смотря на все усилия.

По предварительному заключению специалистов, она подавилась. Мороженое или какая-то фруктовая смесь попала в бронхи и перекрыла доступ воздуха в организм.

Через месяц девочке исполнилось бы четыре года. До дня рождения она не дожила всего один месяц.