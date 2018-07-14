В Волхове ребенок выпал из окна и попал в реанимацию

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Малыш был очень испуган и получил множественные травмы. Где были родители в момент падения - неизвестно.

В Волхове около трех часов дня 4-летний мальчик выпал из окна и был доставлен в Волховскую районную больницу. По предварительным данным, он выпал из окна первого этажа. Врачи диагностировали у него внутреннее кровотечение и ребенок попал в реанимацию. Обстоятельства трагедии находятся на стадии выяснения.

Ранее сообщалось, что в Грозном уже двухлетний ребенок также выпал из окна, но пятого этажа. Мальчик чудом выжил и был отправлен в одну из местных больниц очевидцами происшествия, которые и вызвали скорую. Врачи сообщили в правоохранительные органы о произошедшем. Проверяется образ жизни родителей и где они были в то время, когда ребенок забрался на подоконник.

Случаи выпадения детей из окна весьма многочисленны. Это связано с тем, что в летнее время окна раскрыты нараспашку, а дети находятся без присмотра в другой комнате. Родителям маленьких детей стоит открывать окна только на проветривания и контролировать действия ребенка в доме.