В КНР пропала оппозиционерка, облившая перед камерами портрет Си Цзиньпина

Сегодня, 15:29

В Шанхае исчезла 29-летняя Дун Яоцюн, которая публично выразила свое недовольство политической ситуацией в Китае.

Девушка выложила в Сеть ролик, в котором она открыто критикует правление Си Цзиньпина.

Существующий сейчас в КНР режим, по ее мнению, не что иное, как авторитарная диктатура. Борец с контролем мозга, как активистка сама себя называет на записи, под конец вылила краску на портрет китайского президента. Последний пост оппозиционерка, облившая портрет перед камерами, снабдила, снятыми в дверной глазок, фотографиями мужчин в форме и после этого связь с ней прекратилась.

Друг исчезнувшей активистки выложил в Twitter сообщение об исчезновении своей подруги, чтобы привлечь общественность к произошедшему. На его призыв откликнулись многие граждане КНР: они в знак протеста повторили поступок девушки, которая бесследно пропала.

По мнению большинства, блогершу лишили свободы.