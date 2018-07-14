За таракана в супе с калининградского кафе взыскали 1000 рублей

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4 сентября посетитель калининградского кафе «Черепица», расположенного на Горького, 55, заказал бизнес-ланч. В супе он обнаружил таракана.

На месте скандал замять не удалось. Пострадавший ушел, так и не заплатив, а позже обратился с иском на кафе в суд. Он требовал компенсацию за таракана в сумме 90000 рублей. В качестве доказательства была представлена фотография насекомого в тарелке.

Кафе свою вину не признало, нанятый им юрист в суде утверждал, что фотография могла быть сделана где угодно, а у них в кафе чисто, и тараканов быть не может. Проверяющим заведение сотрудникам Роспотребнадзора работники «Черепицы» также доказывали, что таракана в еде у них быть не могло.

Суд же признал факт наличия таракана в супе доказанным, но с кафе взыскали компенсацию истцу всего в 1000 рублей.