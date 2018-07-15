В Турции один и тот же НЛО видели с разных точек

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Запись доказывает, инопланетяне – есть. В небе наблюдаются именно объекты внеземного разума, а не природные явления или творения рук человека.

В Турции один и тот же НЛО видели и снимали с нескольких точек. Объект появился рядом с побережьем Кумбургаза в 2009 году.

Когда записи, сделанные с самых разных мест, удалось сравнить, сомнений не осталось. На всех них один и тот же НЛО.

В 2009 году в Турции на протяжении нескольких дней наблюдалось целое вторжение инопланетных летательных аппаратов. Их форма была овальная или круглая.

Все НЛО объединяло, что в центре у них была чётко выраженная кабина для пилотов.

Один мужчина утверждает, что смог даже рассмотреть двух гуманоидов, которые там находились. Ряд источников утверждают, что подлинность видео подтвердило правительство Турции.

Когда в 2009 году на побережье Турции было целое нашествие НЛО, за ним наблюдал и известных хирург-ортопед. Врач заверяет, что за свою жизнь 15 раз изымал из тел пациентов внеземные имплантанты. Правда, не сообщает, куда их потом девал.