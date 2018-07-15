«Призрак» подбросил девочку и ударил о дверь лифта

Сегодня, 01:30

В Сеть выложили видео, на котором девочка спускается в лифте с 24-го этажа. На уровне 23-го этажа какая-то сила подбрасывает девочку вверх, после чего ребенок падает на пол лифта.

В лифте больше никого нет, получается, это «призрак» подбросил ребенка так сильно, что она ударилась о дверь.

Обычно всем непонятным вещам существует объяснение. В этом случае девочка была привязана веревкой к своему брату, который остался стоять на площадке лифта на 24 этаже. Скоростной лифт движется с большой скоростью, поэтому девочку буквально подбросило к потолку кабины, после чего веревка порвалась, и ребенок упал.

Насколько пострадала девочка, информации нет.