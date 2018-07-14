В Беларуси снова прошло торнадо

Сегодня, 13:56

Потоки порывистого ветра обнаружили в городе Лида на западе страны.

Это уже второе торнадо за два последних месяца в данном населенном пункте. Очевидцы отмечают, что ветер ещё не самый сильный, однако возможны повреждения электросетей и поломки из-за падений деревьев. Причиной прохождения торнадо является буйство циклона, с которым в страну пришли сильные ливни и ветра. В разных городах такое уже приводило к серьёзным последствиям. Например, некоторые районы оказывались затопленным.

В других повреждения причинялись ударами молний и градом. Синоптики рекомендуют жителям Лиды как можно меньше выходить на улицу. Когда такая погода в Беларуси закончится – пока нет информации. Что касается сегодняшнего дня, то специалисты уже «порадовали» жителей Лиды штормовым предупреждением.