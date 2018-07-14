В Зеленоградске отдыхающие на пляже спасли девочку, переставшую дышать

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Юная девушка внезапно потеряла сознание из-за остановки сердца.

В понедельник 9 июля в Зеленоградске отдыхающие оказали первую медицинскую помощь 14-летней девочке.

На пляже недалеко от кафе «Амбар» произошел инцидент. Девочка отдыхала на море со своей матерью и младшей сестрой. Неожиданно ей стало плохо, и она сразу же потеряла сознание.

По словам ее матери, мужчина, отдыхающий на том же пляже, мгновенно среагировал и подоспел к пострадавшей еще до того как она упала. Он сразу освободил место от остальных отдыхающих, уложил переставшую дышать девочку поудобней и приступил к спасению ребенка: делал закрытый массаж сердца несколько минут, пока сердце снова не забилось и дыхание не стало ровным. Мужчина не отошел от спасенной им девочки, пока не приехала скорая, которая прибыла уже через 7 минут.

Остальные отдыхающие тоже помогали, чем могли. Одна женщина удерживала подростка восстановления сердцебиения, чтобы приступ не повторился, другие присматривали за младшей сестрой пострадавшей.

Мать девочек говорит, что на помощь пришло большое количество людей. Сейчас женщина пытается разыскать неизвестного спасителя своей дочери, чтобы выразить ему благодарность.