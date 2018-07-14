Ядовитая змея напугала прохожих на набережной Баку

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Опасная рептилия находилась в критической близости к людям и могла нанести им смертельный укус.

Один из жителей Баку во время прогулки заметил на главной прогулочной площадке города ядовитую гадюку. Он рассказала, что ранее уже наблюдал на этой территории змей, но это были безобидные рептилии, и явно не ядовитые. Теперь же его взор попал именно на гадюку, укус который может привести к опасным последствиям. если она укусит ребенка, ему может грозить смерть.

Взрослые также подвержены такой опасности, но в редких случаях они умирают от укуса гадюк. Власти города посоветовали при встрече с опасными змеями в общественных местах обращаться в управление Приморского национального парка, дабы обезопасить людей от нападения.