В Канске нашли труп пропавшей без вести школьницы

Сегодня, 13:20

Девушка пропала пять дней назад. В полицию обратились родители школьницы. ОНи рассказали, что почти неделю дочь на выходит на связь.

Правоохранительные органы начали поиск пропавшей без вести школьницы. К операции присоединились и добровольцы. Полицейские опросили знакомых девушки, однако никто не мог сказать, где она может находится.

Спустя пять дней тело школьницы обнаружили за чертой города. Причины смерти сейчас устанавливаются. Родители предоставили всю информацию о том, с кем общалась погибшая. Правоохранители озвучили версию - убийство.