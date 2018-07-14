Москвича избили при продаже билетов на финал ЧМ-2018

Сегодня, 13:07

Интерес к матчу Франция-Хорватия привёл к ограблению на шоссе Энтузиастов в Москве. Мужчина попал на недобросовестных покупателей билетов, поплатившись своим здоровьем.

Соседка попросила москвича продать билеты на финал матча ЧМ-2018. Добросовестный мужчина не мог отказать женщине, опубликовал объявление и сразу же нашёл покупателей. Но не тут то было. Через пару часов москвич договорился о встрече с потенциальными покупателями на шоссе Энтузиастов.

На встречу приехали несколько мужчин с густыми бородами, брызнули в болельщика баллончиком и избили. Москвич подал заявление в полицию, но теперь остался без билетов, но получил испорченные выходные и ссадины по всему телу. Соседка по всей видимости тоже была не в восторге с такой продажи билетов, стоимость которых составляла минимум 20 тысяч рублей.