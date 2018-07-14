Очевидец опубликовал видео, на котором смог заснять НЛО

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Всё чаще люди могут наблюдать в небе неопознанные объекты. С каждым годом количество очевидцев растёт и видеоматериалов становится всё больше. Один из очевидцев рассказал, как он ехал по штату Миннесота, когда вдруг на его пути показался НЛО.

Очевидец рассказывает, что космический корабль был огромных размеров, передвигался бесшумно и излучал яркий свет. Самым странным является тот факт, что для своих размеров, скорость объекта недопустимо низкая. Это исключает тот факт, что это мог быть самолёт. Видно, что парил НЛО в непосредственной близости к поверхности, прямо над линиями электропередач, от которых могла черпаться энергия.

Мужчина, который опубликовал видео сообщает, что не знает, чем закончилась эта ситуация, так как у него случился внезапный приступ паники и он поспешил на работу. Когда очевидец позвонил в ближайший аэропорт, ему сообщили о том, что никакого разрешения на полёт никто не получал и ни один из самолётов в том районе не находился. Это ещё больше заставило мужчину поверить в то, что это был НЛО, так как он видел его в зеркала заднего вида, но заснять так и не смог.