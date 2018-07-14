Волгоградец две недели жил с женой и тремя детьми в машине

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Волгоградец, которому 46 лет, остался без крыши над головой. При этом, являясь собственником половины дома.

Мужчина две недели жил с новой женой и тремя детьми в машине. С предыдущей супругой они провели в браке 21 год и расстались в 2015 году.

Процесс дележа имущества занял два года. Суд принял решение разделить всё пополам. В том числе и дом, где ранее проживал волгоградец.

Мужчина переехал в Волгоград, где стал работать, и ему удалось создать новую семью. Сейчас у него два малолетних ребёнка. Помимо того, он согласился воспитывать и дочку новой жены от первого замужества.

Поначалу для проживания они снимали жильё. Когда детей стало трое, мужчина решил поговорить с бывшей супругой по вопросу раздела дома. Он предлагал выкупить её долю, но ему даже не открыли дверь.

В итоге мужчина с семьёй терпеливо ожидали разговора и две недели проживали в машине, поставленной рядом с домом. После мужчина отвёз детей в Волгоград к бабушке и вновь попытался наладить контакт с супругой. Та во всём отказывала.

Проблему, как сообщили правоохранители можно решить в суде, и шансы мужчины очень хорошие.

Половина дома является его единственным жильём. Кроме того, он воспитывает троих малолетних детей. Помимо того, жена должна ему значительную сумму.

Дата заседания суда уже назначена.