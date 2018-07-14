Волгоградец две недели жил с женой и тремя детьми в машине

Волгоградец, которому 46 лет, остался без крыши над головой. При этом, являясь собственником половины дома.
Мужчина две недели жил с новой женой и тремя детьми в машине. С предыдущей супругой они провели в браке 21 год и расстались в 2015 году.
Процесс дележа имущества занял два года. Суд принял решение разделить всё пополам. В том числе и дом, где ранее проживал волгоградец.
Мужчина переехал в Волгоград, где стал работать, и ему удалось создать новую семью. Сейчас у него два малолетних ребёнка. Помимо того, он согласился воспитывать и дочку новой жены от первого замужества.
Поначалу для проживания они снимали жильё. Когда детей стало трое, мужчина решил поговорить с бывшей супругой по вопросу раздела дома. Он предлагал выкупить её долю, но ему даже не открыли дверь.
В итоге мужчина с семьёй терпеливо ожидали разговора и две недели проживали в машине, поставленной рядом с домом. После мужчина отвёз детей в Волгоград к бабушке и вновь попытался наладить контакт с супругой. Та во всём отказывала.
Проблему, как сообщили правоохранители можно решить в суде, и шансы мужчины очень хорошие.
Половина дома является его единственным жильём. Кроме того, он воспитывает троих малолетних детей. Помимо того, жена должна ему значительную сумму.
Дата заседания суда уже назначена.