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Он был достаточно известным предпринимателем. Также мужчина считался близким соратником Навального.

Умер осужденный по «делу Кировлеса» Пётр Офицеров. Он скончался в возрасте 43-х лет. Сообщение сделала Светлана Давыдова, являющаяся его адвокатом. О причине смерти бизнесмена она не проинформировала.

Как полагают следователи, Офицеров вместе с Навальным заключили с руководством «Кировлеса» договор, условия которого были для предприятия заведомо невыгодны.

Затем Офицеров и Навальный растратили полученные по контракту лесоматериалы на общую сумму 16,1 млн рублей.

По «делу Кировлеса» судебные заседания проводились дважды. В ходе первого, Фемида признала подозреваемых виновными. Навальному «отмерили» 5 лет условно. Офицеров получил 4 года реальной колонии.

Навальный обратился в ЕСПЧ, посчитав, что дело против него политически мотивированное.

ЕСПЧ обнаружил, что при судебном разбирательстве права подсудимых нарушались. В то же время он не нашёл никаких следов того, что присутствовала политическая мотивация.

Приговор был отменён Верховным судом РФ.

При повторном разбирательстве по «делу Кировлеса», наказание для Навального осталось без изменений. Офицеров вместо реального срока получил такой же условный.