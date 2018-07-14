«Псевдочума» массово косит голубей во Владимире

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Мёртвые птицы усеяли город своими трупами.

Во Владимире вот уже несколько недель местные жители наблюдают весьма жуткую картину. Голубей в городе массово косит «псевдочума». Сразу после появления первых трупов птиц местные жители забили тревогу. В социальных сетях из разных уголков Владимира начали присылать тревожные снимки, где запечатлены мёртвые голуби.

Специалисты из Центра ветеринарии Владимирской области сразу же провели исследования на предмет установления причины массовой гибели птиц. Выяснилось, что в городе началась эпизоотия. Массово распространяется болезнь Ньюкасла. Также многие учёные называют её псевдочумой. Ветеринары изучали образцы несколько недель и пришли к выводу, что положение достаточно серьёзное. Вместе с тем эксперты успокаивают людей, заявляя, что данный недуг не страшен людям и опасен лишь для птиц.

Ранее мы писали, что массовая гибель птиц в Карелии может быть предвестником апокалипсиса. Эксперты считают, что пернатые первыми приняли на себя удар неизвестной болезни.