Три ребенка из летнего лагеря доставлены в больницу с отравлением

Сегодня, 22:31

Нарушение санитарных норм руководством летних лагерей приводит к непоправимым последствиям.

Известно, что три ребенка из летнего лагеря «Орленок» 13 июля были доставлены в одну из местных больниц. Врачи передают подозрение на отравление ребят. Обстоятельства произошедшего находятся на стадии выяснения.

Ранее сообщалось, что массовое отравление произошло в детском лагере на Урале. 64 ребенка были доставлены в больницу с отравлением. Руководство никак не комментирует данную ситуацию. Медицинский персонал данного учреждения вызывает множество вопросов. Стало известно, что в этом же летнем лагере попытались вылечить передом со смещением обыкновенной зеленкой. Мальчик чувствовал себя ужасно, ран не было, но врач решил, что так будет полезнее, «на всякий случай».

Множество нарушений по санитарному состоянию приводят к массовым отравлениям детей. К примеру, в Севастополе дети подхватили вместе с едой, по предварительной версии, просроченной, какой-то вирус и легли в больницу с диагнозом острый гастроэнтерит. Вопрос по делу отравления ребят остается открытым.