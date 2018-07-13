В Омске из психиатрической больницы сбежал опасный пациент

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Из клинической психиатрической больницы Омска, как сообщают работники больницы, сбежал опасный пациент.

Психиатрическая служба в Омской области централизована, единым консультативно-лечебным центром является КПБ имени Солодникова. Поэтому 18-летний житель города Муромцево был госпитализирован в эту областную психбольницу.

Работники медучреждения сообщают, что у пациента возможны проявления гнева, агрессии и гиперсексуальности. Если вовремя не принять меры по лечению, возможны и противоправные деяния.