Сегодня, 21:34

Такую антисанитарию развёл паркующийся под окнами жилого дома мусоровоз. Жильцы пытаются бороться с этим явлением, но пока безрезультатно.

А факт налицо. В Новороссийске по асфальту массово ползают опарыши. Это наблюдается на проспекте Дзержинского рядом с домами №№ 221, 221А и 231.

Владелец мусороуборочной машины игнорирует жалобы жильцов и на визиты чиновников также не обращает особого внимания.

Он паркует свой мусоровоз рядом с жилой многоэтажкой в Новороссийске, прямо под её окнами. Следствием стало появление постоянного неприятного запаха, луж с вонючей жидкостью. Вдобавок массово поползли опарыши.

Особенно неприятной ситуация становится в жару. Неподалёку с местом парковки находится площадка для детских игр. Жильцы опасаются, что те могут подхватить инфекцию.

Люди уверены, что мусоровозы должны проходить регулярную дезинфекцию. Видимо, она не проводится.

Владелец мусоровоза продолжает игнорировать всех и вся. Машина, как и раньше, продолжает, распространяя вонь, стоять в Новороссийске на том же месте.

Она вывозит мусор, собирающийся в домах №№ 1 и 1А на улице Южная. По окончании работы водитель паркуется на Дзержинского в жилой зоне.