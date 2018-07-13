В Тунисе пресс-тур блогеров РФ начался со скандала

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Они подверглись атаке со стороны директора, возглавляющего пятизвёздочный отель. Что стало причиной этого, до настоящего времени непонятно.

В Тунисе пресс-тур блогеров РФ начался с крупного скандала. Он произошёл, когда те хотели заселиться в отель Royal Thalassa Monastir.

Эдвард Атева в сопровождении других блогеров РФ совершал пресс-тур в Тунисе. Когда они стали заселяться в очередной отель, сотрудник, работающий на ресепшене, закрыл рукой имя на бейдже.

После этого вспылил директор отеля. Она стал кричать на туристов из РФ и выгнал блогеров на улицу. Видимо, недовольство директора вызвало то, что Атева шёл по холлу гостиницы и делал селфи, а персонал решил, что он фотографирует их.

Атева попытался записать происходящее на смартфон, но директор выбил камеру у него из рук, сообщив, что снимать персонал запрещено.

Всё это время организаторы тура блогеров находились рядом. При этом они совершенно не вмешивались в происходящее.

После россиянин смог получить назад свой гаджет. В то же время, извинения так и не были ему принесены. Это несколько омрачило пресс-тур блогеров РФ. Однако они были готовы к тому, что в Тунисе сейчас могут происходить самые различные инциденты. В основном, неприятные для туристов.

Задача блогеров состояла в оценке сервисов, которые предлагают в Тунисе различные отели.