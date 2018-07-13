В Тихвине в машине обнаружена умирающая от жары собака

Сегодня, 20:20

Неравнодушные люди были согласны заплатить, лишь бы разбить стекло проклятой машины и освободить животное из плена.

В Тихвине прохожие обнаружили в салоне одной из машин собаку, которой из-за жары было трудно дышать. По словам очевидцев, она просто тихо задыхалась в машине. Люди попытались найти владельца машины, но ничего из этого не вышло. Были вызваны правоохранительные органы, но полномочий бить чужое стекло у них также нет. Некоторые жители города, увидев сообщение в социальных сетях согласились оплатить разбитое стекло машины, лишь бы собака выбралась из ада, но полицейские не могут дать разрешения на такое мероприятие.

Умирающая от жары собака так и осталась на месте, где была обнаружена. Водитель пока не был найден. Информации по поводу того, что случилось с собакой, нет.

В такую жару не рекомендуется находиться долго в машине в статичном состоянии, и тем более не оставлять там животных и детей, потому как дышать трудно даже на улице, что и говорить о железе, греющемся на солнце.