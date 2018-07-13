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На берегу Дона в самом центре города неприглядная картина. Там повсюду множество шприцов, бутылок и мусора.

В Ростове подростки превратили дикий пляж в наркопритон. Он находится неподалёку с площадью Театральная. Горожане называют его «Державинкой». В честь улицы, которая расположена рядом.

Ещё прошлым летом здесь было чисто. Это место многими использовалось в Ростове для спасения от жары. Сейчас ситуация изменилась кардинально.

Подростки смогли за короткий срок превратить пляж в настоящий наркопритон. Повсюду валяются не только ёмкости из под пива и другого алкоголя. Здесь же множество разбросанных шприцов. При этом посетители местных соцсетей отмечают, что в Ростове полицейские даже не заходят на этот пятачок. Видимо, в маршрутах патрулей он не значится.

А вот почему его облюбовали подростки, предположения делаются. Там рядом с водой находится высокое заброшенное здание. Можно получить порцию адреналина, прыгая с него в Дон. Правда, с большим риском сломать при этом себе шею. Вслед за подростками, туда потянулись пьяницы и наркоманы.

Может быть, власти и правоохранителей заставит зашевелиться то, что на «Державинке» 13 июля нашли утопленника.