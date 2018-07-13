В Благовещенске голый мужчина разгуливал возле ТЦ «Три кита»

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Прохожие пристыдили нетрезвого горожанина.

В Благовещенске местные жители стали свидетелями весьма неблагопристойной картины. Голый мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, разгуливал возле ТЦ «Три кита». Инцидент произошёл накануне, 12 июля, после 16 часов вечера. Мужчина едва держался на ногах, но при этом вступал в словесные перепалки с прохожими. Те принялись стыдить пьяницу и всячески упрекали его в ведении аморального образа жизни.

Люди призывали горожанина прикрыться и идти домой. Тот же на замечания практически не реагировал и стремился поскорей добраться до ближайшей лавки, чтобы поспать. Очевидцы массово снимали позорный поступок мужчины на камеры своих смартфонов. Позже местный сегмент соцсетей оказался заполнен соответствующими материалами. Пользователи высмеяли поступок данного человека и призвали правоохранительные органы привлечь его к ответственности за появление в общественном месте в непристойном виде.

Ранее мы писали, что в Тюмени голый мужчина устроил купания в городском фонтане. Горожане были возмущены таким поступком.