В Уфе влюбленные занялись сексом перед окнами горсовета

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Спустя неделю о пикантном происшествии от журналистов узнали власти города и полиция.

Видеоролик был записан и опубликован в Сети в прошлую среду. На видео влюбленные молодые люди занимаются сексом в машине, припаркованной прямо перед окнами горсовета.

Все это происходило днем в центре Уфы в автомобиле, припаркованном под окнами Ирека Ялалова, главы городской администрации. Окно автомобиля с пассажирской стороны было открыто, и любопытные прохожие могли наблюдать за происходящим, сколько им вздумается.

Но в мэрии о случившемся узнали только от корреспондента местного издания, поэтому комментарии дать не смогли.

В полицейском управлении отказались сообщать, поступили ли им жалобы от граждан по факту этого административного правонарушения. Возможно, они тоже до сих пор пребывали в неведении.